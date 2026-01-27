Роскомнадзор заблокировал сайт аниме-энциклопедии «Шикимори»
Сайт русскоязычной аниме-энциклопедии «Шикимори» недоступен из-за введенных ограничений со стороны Роскомнадзора, вопрос о разблокировке ресурса в настоящее время решается. Об этом сообщается в Telegram-канале площадки.
Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час на проблемы с доступом к сайту пожаловались 14 пользователей, за сутки — 81. Наибольшее количество обращений зафиксировано из Костромской области, Марий Эл и Курской области, а также из Тульской и Белгородской областей.
91% пользователей сообщили о сбоях в работе сайта, еще 8% указали на проблемы с мобильным приложением. «Шикимори» является русскоязычной онлайн-энциклопедией, посвященной аниме, манге и ранобэ.
В августе 2025 года Таганский районный суд Москвы оштрафовал сервис Mangalib на 14 миллионов рублей по статьям КоАП РФ о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения. Суд назначил штрафы по каждому из семи административных правонарушений, передает «Радиоточка НСН».
