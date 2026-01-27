Роскомнадзор заблокировал сайт аниме-энциклопедии «Шикимори»

Сайт русскоязычной аниме-энциклопедии «Шикимори» недоступен из-за введенных ограничений со стороны Роскомнадзора, вопрос о разблокировке ресурса в настоящее время решается. Об этом сообщается в Telegram-канале площадки.

Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час на проблемы с доступом к сайту пожаловались 14 пользователей, за сутки — 81. Наибольшее количество обращений зафиксировано из Костромской области, Марий Эл и Курской области, а также из Тульской и Белгородской областей.