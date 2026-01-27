Каждый восьмой родитель рассказал, что его ребенок-подросток трудился в течение учебного 2025 года. В основном это подработка в качестве продавца, курьера или аниматора, сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.

Больше 1 млн подростков от 14 до 18 лет в 2025-м искали работу, сообщили «Известия». Их число выросло на 16% год к году. Среди причин аналитики называют дефицит кадров, упрощение найма подростков, рост зарплат, изменение отношения к труду, а также желание молодых людей быть финансово независимыми.

«Среди вакансий с отметкой «Доступно для соискателей с 14 лет» больше всего предложений трудоустройства в качестве курьеров (несовершеннолетним предлагают доставлять маловесные оплаченные заказы и документы), промоутеров, продавцов/кассиров выходного дня, официантов и операторов call-центров. У соискателей 14—17 лет, разместивших резюме на SuperJob, наиболее популярны такие позиции как сборщик заказов, продавец/кассир, курьер, оператор call-центра, бариста/официант и работник торгового зала», - рассказала Голованова.