Аниматоры и курьеры: Кем подрабатывали подростки в 2025 году
В четырех из десяти случаев работу тинейджеры находят себе сами, заявила НСН аналитик SuperJob Наталья Голованова.
Каждый восьмой родитель рассказал, что его ребенок-подросток трудился в течение учебного 2025 года. В основном это подработка в качестве продавца, курьера или аниматора, сообщила НСН глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
Больше 1 млн подростков от 14 до 18 лет в 2025-м искали работу, сообщили «Известия». Их число выросло на 16% год к году. Среди причин аналитики называют дефицит кадров, упрощение найма подростков, рост зарплат, изменение отношения к труду, а также желание молодых людей быть финансово независимыми.
«Среди вакансий с отметкой «Доступно для соискателей с 14 лет» больше всего предложений трудоустройства в качестве курьеров (несовершеннолетним предлагают доставлять маловесные оплаченные заказы и документы), промоутеров, продавцов/кассиров выходного дня, официантов и операторов call-центров. У соискателей 14—17 лет, разместивших резюме на SuperJob, наиболее популярны такие позиции как сборщик заказов, продавец/кассир, курьер, оператор call-центра, бариста/официант и работник торгового зала», - рассказала Голованова.
В основном подростки в 2025 году подрабатывали сотрудниками общепита, курьерами и аниматорами.
«12% родителей подростков 14—17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года. Чаще всего в свободное от учебы время подростки работали сотрудниками общепита, продавцами или кассирами, курьерами, промоутерами либо аниматорами. В четырех из десяти случаев (38%) работу ребенок нашел сам, в 29% — помогли родители, в 17% — друзья», - отметила аналитик SuperJob.
Сейчас, например, школьникам и студентам предлагают зарплату до 102 тысяч рублей на позицию менеджера по работе с клиентами в Санкт-Петербурге при условии полной занятости. Гид на интерактивной выставке сможет заработать от 70 тысяч рублей. В Омске нужны подростки-курьеры с зарплатой от 87 тысяч рублей, а в Подольске промоутер на раздачу листовок (от 80 тысяч рублей).
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян ранее рассказал НСН о самых «токсичных» профессиях.
