Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем
1 июня 202316:49
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает тех, кто не заводит детей ради того, чтобы «пожить для себя», сообщает РИА Новости.
На встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», он указал, что такие люди просто не понимают, что именно в детях самое большое удовольствие.
«Самое большое удовольствие и счастье – в детях», - сказал российский лидер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru