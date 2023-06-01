Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не понимает тех, кто не заводит детей ради того, чтобы «пожить для себя», сообщает РИА Новости.

На встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», он указал, что такие люди просто не понимают, что именно в детях самое большое удовольствие.

«Самое большое удовольствие и счастье – в детях», - сказал российский лидер.

