Узкое горлышко: Какие рабочие профессии стали высокооплачиваемыми
Александр Ветерков заявил НСН, что по дефицитным рабочим профессиям (стройка, производство, ЖКХ, логистика) зарплаты будут и дальше расти быстрее средней по экономике.
Сантехники, электрики, сварщики и монтажники сегодня могут значительно поднимать цены без потери клиентов, рассказал НСН замглавы сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.
Сантехники в России стремительно переходят в разряд дефицитных и высокооплачиваемых специалистов, пишут СМИ. На фоне нехватки рабочих кадров их услуги становятся всё дороже, а графики расписаны на недели и даже месяцы вперёд. По оценкам участников рынка, один выезд специалиста сегодня в среднем приносит около 15 тысяч рублей, а в ряде регионов и крупных городов суммы могут быть ещё выше. Ветерков рассказал, какие еще специалисты могут повышать цены на свои услуги.
«Основные причины дефицита сантехников и смежных рабочих специальностей понятны. Во-первых, это низкий престиж рабочих профессий, ориентация молодежи на офис/IT, а не на «работу руками». Во-вторых, тяжелые условия труда в ЖКХ при исторически низких официальных ставках, из-за чего люди уходят в частный сектор или другие сферы. Также влияет отток трудовых мигрантов из ЖКХ в более доходные отрасли, что особенно ударило по дворникам и сантехникам. Влияет общий структурный дефицит кадров: в рабочих профессиях нехватка квалифицированных кадров. Сантехники, как электрики, сварщики, монтажники стали «узким горлышком» — заказов много, людей мало, и они могут поднимать цены без потери клиентов», - пояснил он.
Он также рассказал, сколько на этом фоне сегодня зарабатывают сантехники в Москве.
«Минимальная стоимость заказа у сервисных компаний в Москве обычно начинается от 1,5–2 тысяч рублей за простой выезд/минимальный объем работ, не считая материалов. Отдельные работы считают по позициям (устранение течи от 1,5 тыс., мелкие установки 1,5–3 тыс., диагностика 2–5 тыс.), к этому добавляются выезд, сложность, срочность и наценки за стесненные условия. При ремонте квартиры сантехников нередко считают «по дням»: ориентировочно 2,5–4 тыс. рублей за день работы, что при комплексе работ 5–7 дней даёт 15–30 тыс. рублей за объект. Для опытного частного сантехника, работающего по прямым обращениям «от клиента», реальный чек: за единичный срочный выезд с несколькими работами (часто ночью/в выходные) в Москве легко может выходить в диапазон 8–15 тыс. рублей и выше, особенно при аварийных ситуациях и комплексном ремонте участка системы», - рассказал он.
По его словам, зарплаты будут расти и дальше там, где не хватает рабочих рук.
«Аналитики ожидают дальнейшее расслоение рынка: по дефицитным рабочим профессиям (стройка, производство, ЖКХ, логистика) зарплаты будут и дальше расти быстрее средней по экономике. Также есть временные всплески предложений по зарплатам, например, ситуативно в январе вырос спрос и оплата в результате снегопадов у дворников и разнорабочих», - добавил собеседник НСН.
В 2026 году рост зарплат в ОПК, IT-секторе и сфере высокотехнологичного инженерного проектирования будет ориентироваться на дефицит квалифицированных кадров, и работодатели будут ценить опыт и специализацию сотрудников, но это не будут «легкие деньги для всех подряд». Об этом в беседе с НСН заявил HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
