Путин рассказал, кого считает главнее себя

«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», - заявил Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» .

Он добавил, что каждый из нас - грешен, и поэтому «нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами».

На том же мероприятии российский лидер также заявил, не сомневается в победе России в специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

