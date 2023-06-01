Путин рассказал, кого считает главнее себя
1 июня 202315:33
Президент России Владимир Путин заявил, что считает Деда Мороза главнее себя. Его слова приводит РИА Новости.
«Дед Мороз, я думаю, главнее. Потому что он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел», - заявил Путин во время встречи с семьями, награжденными орденом «Родительская слава» .
Он добавил, что каждый из нас - грешен, и поэтому «нам нужно стремиться к тому, что от нас требуется высшими силами».
На том же мероприятии российский лидер также заявил, не сомневается в победе России в специальной военной операции. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru