Путин предложил внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины
Президент РФ Владимир Путин ко второму чтению проекта об изменении Конституции поправку о признании брака союзом мужчины и женщины. Об этом рассказал журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Поправка закрепляет на уровне Основного закона непризнание гей-браков.
В середине февраля Путин раскритиковал идею введения в стране понятий «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». Позднее в МИД Великобритании заявили, что гордятся легализацией однополых браков у себя в стране и призывают международное сообщество выступать против дискриминации сексуальных меньшинств.
Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект закона о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта. На следующий день запланировано обсуждение документа в окончательном, третьем чтении.
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