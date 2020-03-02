Путин предложил внести в Конституцию понятие брака как союза мужчины и женщины

В середине февраля Путин раскритиковал идею введения в стране понятий «родитель №1» и «родитель №2» вместо «папа» и «мама». Позднее в МИД Великобритании заявили, что гордятся легализацией однополых браков у себя в стране и призывают международное сообщество выступать против дискриминации сексуальных меньшинств.

Ранее стало известно, что Госдума рассмотрит проект закона о поправках в Конституцию во втором чтении 10 марта. На следующий день запланировано обсуждение документа в окончательном, третьем чтении.



