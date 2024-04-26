Эксперт Беляев заявил, что льготная ипотека не предусмотрена для центральных регионов

Программа льготной ипотеки в России не рассчитана на «более или менее успешные» регионы к западу от Урала. Об этом заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, программа не распространяется на центральные регионы, «никакой возможности для этого не найдется».

«Все, что к западу от Урала, считаются более или менее успешными регионами, для них это программа не предусмотрена. Новосибирск, Челябинск, Свердловск (Екатеринбург. — НСН) — те города, которым не стоит рассчитывать на поддержку от государства в вопросе ипотеки», — подчеркнул Беляев.

Эксперт добавил, что говорить о хороших условиях по ипотеке на фоне высокой ключевой ставки Центробанка «несерьезно».

Ранее брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута напомнил, что в России перестанут действовать IT-ипотека и программа господдержки, при этом продолжат работать семейная, Арктическая и Дальневосточная ипотека, напоминает телеканал «360».

