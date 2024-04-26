Набиуллина предупредила о росте цен почти на 5% в этом году

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этом году цены в России могут вырасти на 4,3%-4,8%.

Путин: В Центробанке считают, что угроза инфляции по-прежнему существует

По ее словам, искусственная фиксация курса рубля навредит экономике, такой путь не приемлем для России

Также Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 16%.

Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЦентробанкЭкономикаРоссияЦеныЭльвира Набиуллина

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