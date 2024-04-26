Набиуллина предупредила о росте цен почти на 5% в этом году
26 апреля 202415:22
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что в этом году цены в России могут вырасти на 4,3%-4,8%.
По ее словам, искусственная фиксация курса рубля навредит экономике, такой путь не приемлем для России
Также Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 16%.
Ранее аналитики Сбербанка сообщили, что ожидают снижения ключевой ставки Центробанка РФ к концу 2024 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru