Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции

Президент России Владимир Путин в своих поправках предложил зафиксировать статус русского народа как государствообразующего, заявил в понедельник, 2 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Конституция, Коронавирус, Кризис

Спикер нижней палаты парламента отметил, что государственным языком на территории всей России является русский как язык государствообразующего народа. При этом русский народ, согласно поправкам, входит в союз равноправных народов.

Ранее стало известно, что Путин внес на рассмотрение Думы проект поправок в Конституцию.

Президент, в частности, предложил зафиксировать в основном документе понятие «брак» как союз между мужчиной и женщиной, правопреемственность Российской Федерации по отношению к СССР, запрет на умаление подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в Конституции может быть отмечена роль бога.

Ранее с предложением об упоминании бога в Конституции России выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.

Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится в Думе 10 марта, третье – 11 марта.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:ПутинКонституцияРусский Язык