Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции
Президент России Владимир Путин в своих поправках предложил зафиксировать статус русского народа как государствообразующего, заявил в понедельник, 2 марта, спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спикер нижней палаты парламента отметил, что государственным языком на территории всей России является русский как язык государствообразующего народа. При этом русский народ, согласно поправкам, входит в союз равноправных народов.
Ранее стало известно, что Путин внес на рассмотрение Думы проект поправок в Конституцию.
Президент, в частности, предложил зафиксировать в основном документе понятие «брак» как союз между мужчиной и женщиной, правопреемственность Российской Федерации по отношению к СССР, запрет на умаление подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в Конституции может быть отмечена роль бога.
Ранее с предложением об упоминании бога в Конституции России выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.
Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится в Думе 10 марта, третье – 11 марта.
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