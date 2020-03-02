Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции

Спикер нижней палаты парламента отметил, что государственным языком на территории всей России является русский как язык государствообразующего народа. При этом русский народ, согласно поправкам, входит в союз равноправных народов.

Ранее стало известно, что Путин внес на рассмотрение Думы проект поправок в Конституцию.

Президент, в частности, предложил зафиксировать в основном документе понятие «брак» как союз между мужчиной и женщиной, правопреемственность Российской Федерации по отношению к СССР, запрет на умаление подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме того, в Конституции может быть отмечена роль бога.

Ранее с предложением об упоминании бога в Конституции России выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России, раввин Зиновий Коган в эфире НСН поддержал эту инициативу. Он выразил уверенность, что она не должна оскорбить чувства атеистов.

Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится в Думе 10 марта, третье – 11 марта.

