Исполнительницу теракта в Стамбуле в 2022 году приговорили к семи пожизненным срокам

Стамбульский суд по уголовным делам по совокупности преступлений приговорил исполнительницу теракта на проспекте Истикляль в 2022 году Ахлям аль-Башир к семи пожизненным срокам, или 1 794 годам, заключения. Об этом сообщил телеканал TRT.

СМИ: прокуратура просит для исполнительницы теракта в Стамбуле 3 тысячи лет тюрьмы

Отмечается, что обвинение требовало для аль-Башир, оставившей на проспекте бомбу, 3 009 лет тюрьмы.

Подсудимую признали виновной в том числе в предумышленном убийстве шести человек и подрыве единства и целостности государства. Также аль-Башир оштрафовали на 22 тысячи лир (около $680).

Еще четверых обвиняемых из 36 проходящих по делу отпустили в здании суда.

Теракт на проспекте Истикляль в Стамбуле произошел в ноябре 2022 года. В результате шесть человек погибли, еще 81 получили травмы, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
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