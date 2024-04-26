Исполнительницу теракта в Стамбуле в 2022 году приговорили к семи пожизненным срокам

Отмечается, что обвинение требовало для аль-Башир, оставившей на проспекте бомбу, 3 009 лет тюрьмы.

Подсудимую признали виновной в том числе в предумышленном убийстве шести человек и подрыве единства и целостности государства. Также аль-Башир оштрафовали на 22 тысячи лир (около $680).

Еще четверых обвиняемых из 36 проходящих по делу отпустили в здании суда.

Теракт на проспекте Истикляль в Стамбуле произошел в ноябре 2022 года. В результате шесть человек погибли, еще 81 получили травмы, напоминает телеканал «360».

