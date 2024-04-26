СМИ: Задержан ещё один гражданин Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе»

Как отмечается, задержанный Джумохон Курбонов 2003 года рождения является уроженцем города Пархор. Всего по делу в настоящее время арестовано 12 человек.

В результате теракта, совершенного в «Крокус Сити Холле» 22 марта, погибли 143 человека.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в «Крокусе» не уйдет от возмездия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

