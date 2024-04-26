СМИ: Задержан ещё один гражданин Таджикистана по делу о теракте в «Крокусе»
Сотрудниками правоохранительных органов задержан ещё один гражданин Таджикистана, проходящий по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве, сообщает РБК.
Как отмечается, задержанный Джумохон Курбонов 2003 года рождения является уроженцем города Пархор. Всего по делу в настоящее время арестовано 12 человек.
В результате теракта, совершенного в «Крокус Сити Холле» 22 марта, погибли 143 человека.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что никто из участников теракта в «Крокусе» не уйдет от возмездия, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru