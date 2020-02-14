В МИД Британии прокомментировали слова Путина о «родителе 1» и «родителе 2»

В британском МИД отреагировали на заявление российского президента Владимира Путина о его отношении к формулировкам «родитель 1», «родитель 2». Об этом сообщает РИА Новости.

В иностранном ведомстве заявили, что в Британии гордятся легализацией однополых браков и призывают международное сообщество выступать против дискриминации сексуальных меньшинств.

Ранее Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в России не появятся "родитель номер один" и "родитель номер два" - будут мама и папа. Соответствующее заявление российского лидера прозвучало в ходе встречи с членами рабочей группы по подготовке поправок в российскую Конституцию.







