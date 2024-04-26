Шойгу заявил об украинском следе в теракте в «Крокусе»
Следы теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье ведут на Украину. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу в ходе совещания руководителей военных ведомств государств Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.
«Все виновные... обязательно понесут заслуженное наказание», — подчеркнул Шойгу, добавив, что это «вопрос времени».
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что следствие подтвердило связь исполнителей теракта в «Крокусе» с Украиной, напоминает «Свободная пресса».
Теракт в подмосковном концертном зале произошел 22 марта, в результате погибли 144 человека, более 500 пострадали.
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