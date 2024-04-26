Молдавский блок «Победа» назвал преступлением празднование Дня Европы 9 мая
Оппозиционный молдавский блок «Победа» назвал преступлением решение президента Молдавии Майи Санду отмечать 9 мая День Европы, сообщает RT.
Депутаты блока выразили мнение, что такое решение президента страны не просто предательство памяти предков, но и циничное стирание ключевой страницы в истории Молдавии.
Майя Санду предает память о героическом подвиге народа и собственные корни, отметили в «Победе».
Ранее президент Молдавии заявила, что 9 мая 1950 года был заложен фундамент мира и единства, которыми страны Евросоюза пользуются уже несколько десятилетий. Она подчеркнула, что в этот день отмечаются ценности которые объединяют Молдавию и Европу, отмечает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru