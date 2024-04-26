Майя Санду предает память о героическом подвиге народа и собственные корни, отметили в «Победе».

Ранее президент Молдавии заявила, что 9 мая 1950 года был заложен фундамент мира и единства, которыми страны Евросоюза пользуются уже несколько десятилетий. Она подчеркнула, что в этот день отмечаются ценности которые объединяют Молдавию и Европу, отмечает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

