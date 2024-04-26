Глава Дагестана Меликов перенес операцию
Глава Дагестана Сергей Меликов перенес операцию на ноге. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По словам руководителя региона, вмешательство было плановым.
«Я давно планировал операцию на ногу. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель», — подчеркнул Меликов.
Операция прошла успешно, глава Дагестана проходит реабилитацию в стационаре и работает удаленно. Меликов пообещал, что вскоре вернется к полноценной работе «на благо Дагестана».
Ранее стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению грыжи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru