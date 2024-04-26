Глава Дагестана Меликов перенес операцию

По словам руководителя региона, вмешательство было плановым.

«Я давно планировал операцию на ногу. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель», — подчеркнул Меликов.

Операция прошла успешно, глава Дагестана проходит реабилитацию в стационаре и работает удаленно. Меликов пообещал, что вскоре вернется к полноценной работе «на благо Дагестана».

Ранее стало известно, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху успешно перенес операцию по удалению грыжи.

