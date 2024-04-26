Новый французский фильм «Граф Монте-Кристо» покажут в Каннах
Новую экранизацию бессмертного творения Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» французских режиссеров Матье Делапорта и Александра де Ла Пательера покажут в рамках внеконкурсной программы Каннского кинофестиваля, сообщила пресс-служба киносмотра.
Премьера фильма состоится в один из дней фестиваля, который в этом году пройдет с 14 по 25 мая.
В российский прокат лента выйдет 26 сентября. Дистрибьютором выступит компания «Атмосфера Кино» при участии онлайн-кинотеатра Okko.
Главные роли в картине исполнили Пьер Нинэ, Пьерфранческо Фавино и Оскар Лесаж.
Ранее стало известно, что в кинотеатрах покажут отреставрированную трилогию «Властелин колец», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru