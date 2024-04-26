В Италии запретили курение на улице на расстоянии менее 5 метров от других людей
Власти итальянского Турина запретили людям курить на расстоянии меньше пяти метров от других, передает Reuters.
Мэр города Стефано Ло Руссо назвал принятую меру здравым смыслом и уважением к некурящим людям. Отмечается, что в случае нарушения предписания властей придется выплатить штраф 100 евро. Запрет касается обычных сигарет, сигар, трубок, устройств для нагревания табака, а также электронных сигарет.
В 2021 году курение на автобусных остановках, стоянках такси, стадионах, парках и кладбищах запретили в Милане.
Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полный запрет вейпов является слишком радикальной мерой, которая приведет к росту «черного» рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru