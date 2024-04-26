В Италии запретили курение на улице на расстоянии менее 5 метров от других людей

Мэр города Стефано Ло Руссо назвал принятую меру здравым смыслом и уважением к некурящим людям. Отмечается, что в случае нарушения предписания властей придется выплатить штраф 100 евро. Запрет касается обычных сигарет, сигар, трубок, устройств для нагревания табака, а также электронных сигарет.

В 2021 году курение на автобусных остановках, стоянках такси, стадионах, парках и кладбищах запретили в Милане.

Ранее главный редактор отраслевого информационного агентства «Русский табак» Максим Королев в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что полный запрет вейпов является слишком радикальной мерой, которая приведет к росту «черного» рынка.

