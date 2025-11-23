Глава ФПБК Бородин подал новый иск к Пугачевой

По словам Бородина, Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление, в котором речь идёт о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам Бородина, дело будет рассмотрено по существу в ближайшее время.

Ранее Одинцовский городской суд Московской области отказался принимать к рассмотрению третий иск Бородина к Пугачевой, вернув его заявителю без рассмотрения.

До этого в Савеловский суд Москвы поступило ещё одно заявление против певицы — от ветерана боевых действий Александра Трещева. Он потребовал с неё 1,5 млрд рублей компенсации морального вреда, сославшись на её недавнее интервью, в котором, по его мнению, Пугачева оскорбила российский народ, армию, правоохранительные органы и президента России, а также положительно отозвалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Ранее писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».