Глава ФПБК Бородин подал новый иск к Пугачевой
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин объявил о подаче ещё одного иска к певице Алле Пугачевой. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
По словам Бородина, Пресненский районный суд Москвы зарегистрировал заявление, в котором речь идёт о защите чести, достоинства и деловой репутации. По словам Бородина, дело будет рассмотрено по существу в ближайшее время.
Ранее Одинцовский городской суд Московской области отказался принимать к рассмотрению третий иск Бородина к Пугачевой, вернув его заявителю без рассмотрения.
До этого в Савеловский суд Москвы поступило ещё одно заявление против певицы — от ветерана боевых действий Александра Трещева. Он потребовал с неё 1,5 млрд рублей компенсации морального вреда, сославшись на её недавнее интервью, в котором, по его мнению, Пугачева оскорбила российский народ, армию, правоохранительные органы и президента России, а также положительно отозвалась о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.
Ранее писатель Олег Рой заявил, что Алла Пугачева выжила из ума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Блогеру Кириллу «Руки-базуки» Терешину грозит ампутация
- Дагестан, Алтай и Мурманск лидируют по интересу у российских туристов
- Минобороны: ПВО за 4 часа сбило 10 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ
- Глава ФПБК Бородин подал новый иск к Пугачевой
- СМИ: Телеведущему Васильеву грозит заочный арест
- FIA аннулировала результаты «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса
- Акулова: Московский зоопарк хотел бы оставить панду Катюшу у себя
- ИМЭМО: РФ вошла в ТОП-3 морских держав мира
- Умер легенда оперетты Виталий Мишле
- МО: ВС РФ освободили Петровское в ДНР и Отрадное в Днепропетровской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru