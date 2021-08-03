На Играх в Токио выявили 18 новых случаев COVID–19
На Олимпийских играх в Токио за минувшие сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.
Среди сдавших положительные тесты на COVID-19 представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.
Таким образом, с начала июля общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 299, отмечают Известия.
Между тем, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отмена состязаний на Олимпийских Играх в Токио из-за ухудшения ситуации с коронавирусом исключена. Глава японского правительства подчеркнул, что потоки людей в городе сокращаются.
Ранее глава оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто не исключил отмены Игр из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН»
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