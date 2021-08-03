На Играх в Токио выявили 18 новых случаев COVID–19

На Олимпийских играх в Токио за минувшие сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.

Среди сдавших положительные тесты на COVID-19 представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.

Таким образом, с начала июля общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 299, отмечают Известия.