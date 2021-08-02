«Можно хватануть». Онищенко оценил риск заражения COVID-19 водой из фонтана
Бывший главный санитарный врач России рассказал НСН, что купания в фонтанах на День ВДВ очень опасны.
В воде из фонтана могут содержаться кишечная палочка и холера, так что кто-то может "серьезно хватануть", заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Я точно могу сказать, что на эпидемиологическую обстановку в стране это не повлияет, но кто-то может серьезно хватануть. Я бы не советовал этого делать. Учитывая, что ВДВ – уважаемый род войск, их причудливая забава – каждый год второго августа купаться в фонтанах – конечно, вызывает недоумение, но, скорее всего, там следует опасаться другого. Вода в фонтанах не питьевого качества, она работает по принципу рециркуляции: проливается, потом закачивается и через напор подается в виде струи, бьющей вверх. Там за время эксплуатации этой воды все, что хочешь, может оказаться. И кишечная группа, и холера – все зависит от того, кто пользовался этим фонтаном. Насчет коронавируса я бы не особенно впечатлялся, а то, что это негигиенично и опасно с точки зрения других инфекций, это очевидно. Понятно, что это здоровые, молодые люди, но надо что-то более соответствующее этому мужественному и очень уважаемому виду войск придумать себе на будущее», - заявил Онищенко.
Ранее Роспотребнадзор рекомендовал десантникам отказаться от традиционного купания в фонтанах. В ведомстве отметили, что вода в них не обеззараживается, поэтому купание может стать причиной различных инфекций – кишечных или респираторных.
«Зачастую в фонтане купаются уличные собаки и птицы, а жаркая погода только способствует размножению микроорганизмов. Купание может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюктивитами. Самые неприятные "гости" воды в фонтане - энтеровирусные, ротавирусные инфекции, вирусный гепатит А», - заявили в ведомстве.
День воздушно-десантных войск (ВДВ) в России ежегодно отмечается 2 августа.
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