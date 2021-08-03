Власти Японии публично пристыдили нарушителей COVID-карантина

Японское министерство здравоохранения публично пристыдило людей, которые не соблюдают карантинные меры по COVID-19. Минздрав впервые обнародовал имена трех человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы, сообщает Reuters.

Согласно действующим в стране правилам, по прибытии из-за границы иностранцы и японцы должны пройти двухнедельный карантин, в течение которого необходимо использовать приложение для отслеживания их местоположения.

В Токио, где проходят Олимпийские игры, с середины июля фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. Так, за 30 июля выявили рекордные 4 058 новых случаев заражения.

В связи с ухудшением эпидобстановки в столице Японии действие режима ЧС продлили до 31 августа. Режим предусматривает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.

Япония на фоне Олимпиады обновила суточный максимум заражений COVID-19

Ранее во вторник, 3 августа, стало известно, что на Олимпийских играх в Токио за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.

Среди сдавших положительные тесты на COVID-19 представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.

Таким образом, с начала июля общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 299.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН»

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПандемияКоронавирусТокио
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры