Власти Японии публично пристыдили нарушителей COVID-карантина
Японское министерство здравоохранения публично пристыдило людей, которые не соблюдают карантинные меры по COVID-19. Минздрав впервые обнародовал имена трех человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы, сообщает Reuters.
Согласно действующим в стране правилам, по прибытии из-за границы иностранцы и японцы должны пройти двухнедельный карантин, в течение которого необходимо использовать приложение для отслеживания их местоположения.
В Токио, где проходят Олимпийские игры, с середины июля фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. Так, за 30 июля выявили рекордные 4 058 новых случаев заражения.
В связи с ухудшением эпидобстановки в столице Японии действие режима ЧС продлили до 31 августа. Режим предусматривает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.
Ранее во вторник, 3 августа, стало известно, что на Олимпийских играх в Токио за сутки выявили 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте оргкомитета Игр.
Среди сдавших положительные тесты на COVID-19 представители подрядных организаций, персонала, СМИ, один волонтер и один спортсмен.
Таким образом, с начала июля общее число случаев заражения коронавирусом среди лиц, задействованных в проведении Игр, достигло 299.
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН»
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