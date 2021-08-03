Власти Японии публично пристыдили нарушителей COVID-карантина

Японское министерство здравоохранения публично пристыдило людей, которые не соблюдают карантинные меры по COVID-19. Минздрав впервые обнародовал имена трех человек, нарушивших карантин после возвращения из-за границы, сообщает Reuters.

Согласно действующим в стране правилам, по прибытии из-за границы иностранцы и японцы должны пройти двухнедельный карантин, в течение которого необходимо использовать приложение для отслеживания их местоположения.

В Токио, где проходят Олимпийские игры, с середины июля фиксируют подъём заболеваемости коронавирусом. Так, за 30 июля выявили рекордные 4 058 новых случаев заражения.

В связи с ухудшением эпидобстановки в столице Японии действие режима ЧС продлили до 31 августа. Режим предусматривает запрет на продажу алкоголя в заведениях общепита и ограничение по допуску зрителей на массовые мероприятия.