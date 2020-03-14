Академик РАН: Психоз из-за COVID-19 в России доходит до глупости
Глава российского правительства Михаил Мишустин принял решение о создании координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.
Новая структура объединит Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссию по устойчивости экономической ситуации в России, а также глав субъектов страны и других заинтересованных лиц.
Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН приветствовал создание координационного совета по борьбе с COVID-19.
«Это можно только приветствовать – ситуация остается непонятной. После того, как ВОЗ 13 марта объявил пандемию, положение дел можно считать очень серьезным. Я не считаю, что новая структура – это чрезмерная мера. Надо мобилизовать все силы против коронавируса», - заявил эксперт.
Ученый отметил, что истинный масштаб заболеваемости в России сложно оценить. Эксперт объяснил это одновременной вспышкой ОРВИ в регионах и похожими симптомами заболеваний.
«Параллельно коронавирусу в регионах болеют ОРВИ и гриппом. Где коронавирус, где альденовирусы? Их более 200 видов, не говоря о гриппе. Клиническая картина протекания этих заболеваний схожа. Разобраться в этой «каше» довольно сложно, потому что трудно провести поголовную диагностику. Главный показатель – смертность. Она при коронавирусе невелика. В Китае прогнозируют, что к лету не будет ни одного случая. А у нас психоз и паника из-за COVID-19 уже доходят до глупости, когда начинают скупать продукты. Думаю, перед координационным штабом будет стоять задача сделать срез заболевания всей популяции россиян, чтобы определить масштабы бедствия», - заявил эксперт.
К вечеру 14 марта, субботы, стало известно, что количество заболевших коронавирусом в России зарегистрировано в количестве 59, в Москве - 33.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН скептически отнесся к идее миллиардера Дерипаски ввести в России 60-дневный карантин. Бывший главный государственный санитарный врач РФ посоветовал Дерипаске заниматься бизнесом, а его предложение воспринимать как частное мнение.
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