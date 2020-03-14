Академик РАН: Психоз из-за COVID-19 в России доходит до глупости

Глава российского правительства Михаил Мишустин принял решение о создании координационного совета по борьбе с COVID-19, сообщает РИА Новости.

Новая структура объединит Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, комиссию по устойчивости экономической ситуации в России, а также глав субъектов страны и других заинтересованных лиц.

Ученый-вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Феликс Ершов в беседе с НСН приветствовал создание координационного совета по борьбе с COVID-19.

«Это можно только приветствовать – ситуация остается непонятной. После того, как ВОЗ 13 марта объявил пандемию, положение дел можно считать очень серьезным. Я не считаю, что новая структура – это чрезмерная мера. Надо мобилизовать все силы против коронавируса», - заявил эксперт.