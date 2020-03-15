Вирусолог: Старики умирают не только от коронавируса
Завлабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН пояснил, почему при коронавирусе чаще умирают пожилые люди.
По мнению представителя ВОЗ Мелиты Вуйнович, риск летального исхода при заражении коронавирусом увеличивается с возрастом человека. Кроме того, в Италии оказалось сложно выявить начало эпидемии. Однако, данные о повторном инфицировании отсутствуют, сообщила Вуйнович в интервью РБК.
Заболевание зарегистрировано в 130 странах мира. Наибольшее число случаев отмечено в Италии. Здесь 17 760 человек заражены COVID-19, более 1000 человек умерли. Трудности в распознавании эпидемии объясняют высокую смертность в Италии.
Профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН пояснил, почему существует расхожее мнение о том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, пожилых людей. Он также назвал категории населения, которые подвержены COVID-19 в первую очередь.
«При острых респираторных инфекциях группы риска одни и те же: маленькие дети, пожилые люди, люди, у которых в анамнезе иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, лишний вес, а также курильщики и беременные женщины. Если говорить о стариках, то они попадают сразу в несколько групп риска. Во-первых, возраст. И это тоже разные категории. Одно дело 65 лет, другое – 75 или 85 лет. Во-вторых, у большинства пожилых есть лишний вес. Многие принимают препараты от сахарного диабета. В третьих, их одолевают и сердечно-сосудистые заболевания, и легочные, возрастной иммунодефицит. Поэтому пожилые люди входят в основную группу риска. Тем более, население Земли за последние 200 лет существенно состарилось. То, что еще 100 лет назад считалось глубокой старостью, сейчас – вполне активный возраст.
Все это имеет место. Но не стоит также сбрасывать со счетов, что и Евросоюз, и США, и некоторые другие страны сейчас запаниковали, потому что их системы безопасности и здравоохранения не могут функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Не могут это делать достаточно эффективно. Италия показала это в полной мере», - заявил эксперт.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН опроверг существование защищенных от коронавируса категорий населения. Он не согласился с мнением об особом «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Украинский шеф-повар рассказал об ошибке хозяек в приготовлении борща
- Вирусолог: Старики умирают не только от коронавируса
- Психолог рассказал, почему россияне не паникуют из-за коронавируса
- Российское посольство в Киеве обстреляли из ракетницы
- В ВОЗ объяснили высокую смертность итальянцев от коронавируса старением населения