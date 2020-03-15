Вирусолог: Старики умирают не только от коронавируса

Профессор Дальневосточного федерального университета, заведующий лабораторией вирусологии ФНЦ Биоразнообразия Дальневосточного отделения РАН Михаил Щелканов в эфире НСН пояснил, почему существует расхожее мнение о том, что коронавирусная инфекция поражает, в первую очередь, пожилых людей. Он также назвал категории населения, которые подвержены COVID-19 в первую очередь.

«При острых респираторных инфекциях группы риска одни и те же: маленькие дети, пожилые люди, люди, у которых в анамнезе иммунодефицитные состояния, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания легких, лишний вес, а также курильщики и беременные женщины. Если говорить о стариках, то они попадают сразу в несколько групп риска. Во-первых, возраст. И это тоже разные категории. Одно дело 65 лет, другое – 75 или 85 лет. Во-вторых, у большинства пожилых есть лишний вес. Многие принимают препараты от сахарного диабета. В третьих, их одолевают и сердечно-сосудистые заболевания, и легочные, возрастной иммунодефицит. Поэтому пожилые люди входят в основную группу риска. Тем более, население Земли за последние 200 лет существенно состарилось. То, что еще 100 лет назад считалось глубокой старостью, сейчас – вполне активный возраст.

Все это имеет место. Но не стоит также сбрасывать со счетов, что и Евросоюз, и США, и некоторые другие страны сейчас запаниковали, потому что их системы безопасности и здравоохранения не могут функционировать в режиме чрезвычайной ситуации. Не могут это делать достаточно эффективно. Италия показала это в полной мере», - заявил эксперт.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире НСН опроверг существование защищенных от коронавируса категорий населения. Он не согласился с мнением об особом «иммунитете» детей и подростков к коронавирусу.







