Психолог рассказала, как отличить выгорание на работе от усталости
Выгорание – это когда человек горел работой, какими-то смыслами, был драйв, а потом эта связь была нарушена, человек начинает ненавидеть свою работу, заявили НСН Елена Шуренкова и Гарри Мурадян.
Усталость и выгорание – это разные проблемы, с которыми могут столкнуться сотрудники на своей работе, заявила в пресс-центре НСН бизнес-психолог Елена Шуренкова.
«Дело в том, что выгоранием сегодня называют даже обычную усталость. Выгорание – это когда человек горел работой, какими-то смыслами, был драйв, а потом эта связь была нарушена. К сожалению, у нас не так много людей, которые горят своей работой, своим делом. Поэтому истинных выгораний не так много. А вот усталость, которая связана с хроническим стрессом, с тем, что на работе не благодарят, с токсичной атмосферой на работе… Какие тут решения? Самое здоровое – это психологическая грамотность лидеров. Это то, чего не хватает на работе, чтобы понимать себя, понимать других, понимать сигналы команды и конкретных сотрудников. Психологическое просвещение лидеров сегодня очень важно», - рассказала она.
Со своей стороны HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян добавил, что выгорание – это очень опасная вещь.
«Бывает, что накапливается усталость, когда нужно просто полноценно отдохнуть без телефона. А вторая ситуация – это когда ты находишься не на своем месте, система начинает тебя выдавливать. Выгорание означает, что человек выбрал не тот путь. Это очень опасная штука. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что ненавидишь свою работу, а у тебя семья и обязательства», - добавил он.
Ранее психолог Анастасия Нежевец заявила в пресс-центре НСН, что семья, работа над собой, над совершенствованием своих навыков помогут сохранить психическое здоровье.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Челябинской области провели обыски в офисах «Южуралзолото»
- Алиханов заявил о завершении проектирования поезда для ВСМ
- В Москве шесть человек пострадали в ДТП с такси и каршерингом
- Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час
- Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии
- Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки
- СМИ: Paramount выплатит Трампу $16 млн из-за интервью с Харрис
- В Керчи мужчину задержали за оправдание атаки беспилотников на Кремль
- Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
- Маск похвалил Трампа за решение конфликтов в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru