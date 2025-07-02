Психолог рассказала, как отличить выгорание на работе от усталости

Со своей стороны HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян добавил, что выгорание – это очень опасная вещь.

«Бывает, что накапливается усталость, когда нужно просто полноценно отдохнуть без телефона. А вторая ситуация – это когда ты находишься не на своем месте, система начинает тебя выдавливать. Выгорание означает, что человек выбрал не тот путь. Это очень опасная штука. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что ненавидишь свою работу, а у тебя семья и обязательства», - добавил он.

Ранее психолог Анастасия Нежевец заявила в пресс-центре НСН, что семья, работа над собой, над совершенствованием своих навыков помогут сохранить психическое здоровье.

