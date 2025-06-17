Уезжать из офиса прямиком в отпуск и на экскурсии вредно для психики, необходим «спокойный» период, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.

По сравнению с 2024 годом предпочтения россиян по продолжительности отпуска практически не изменились. Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 3% называют идеальным срок в 10 дней. Каждый восьмой (12%) уверен, что достаточно двух недель, а 19% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (31%) или даже больше месяца (28%), следует из опроса Superjob. Жавнеров рассказал, что длительность отпуска не так важна.