Плавный «вход» и лежание на диване: Россиянам рассказали, как правильно отдыхать
Психологи Сергей Ениколопов и Павел Жавнеров заявили НСН, что отдых – это смена деятельности, в отпуск нужно входить плавно и не делать его смыслом жизни.
Уезжать из офиса прямиком в отпуск и на экскурсии вредно для психики, необходим «спокойный» период, заявил НСН психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров.
По сравнению с 2024 годом предпочтения россиян по продолжительности отпуска практически не изменились. Большинство предпочитает длительный отпуск: лишь 3% называют идеальным срок в 10 дней. Каждый восьмой (12%) уверен, что достаточно двух недель, а 19% выбирают три недели. Однако чаще всего респонденты называют оптимальным вариантом четыре недели (31%) или даже больше месяца (28%), следует из опроса Superjob. Жавнеров рассказал, что длительность отпуска не так важна.
«Все зависит от того, насколько человек недоволен и тяжело ли ему на своей работе. У психики есть два аспекта – сознание и подсознание. Наше подсознание хочет только развлекаться – есть, отдыхать, смотреть телевизор, это наше «хочу». А наше сознание помогает нам ходить на работу и так далее, оно отвечает за «надо». Когда этого «надо» слишком много, происходит дефицит «хочу». Если это сильный дефицит, отдыхать предстоит долго. Есть люди, которые идут в отпуск, но им становится скучно через два дня, потому что работа для них – это источник радости и удовольствия. А есть люди, которые могут месяц отдыхать без желания вернуться на работу», - объяснил он.
Психолог подчеркнул, что отпуск не должен быть смыслом жизни, тогда в него не придется пытаться уместить все и сразу.
«Чем больше впечатлений у человека возникает, тем больше он возбуждает свою психику. Для любого человека должен был плавный вход в отпуск. Если человек из офиса сразу едет на экскурсии, ест много новой еды, получает новую информацию, он с одних проблем переходит на другие. У него нет периода, когда он просто находится в спокойном состоянии. Я советую несколько дней заниматься чем-то спокойным, посидеть дома, войти в ритм отдыха. Если для вас отпуск очень долгожданный, если вы работаете только для того, чтобы пойти в отпуск, вы работаете не на том месте. Отпуск не должен быть целью жизни. Вы страдаете 11 месяцев, чтобы один месяц чувствовать себя счастливым? Так и с выходными… Для многих это что-то святое», - добавил он.
Со своей стороны, руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов напомнил, что отдых – это смена деятельности, поэтому можно и на диване полежать, если до этого «носились».
«Есть люди, которые успевают отдохнуть за два дня выходных, а есть люди, которым нужно больше месяца. Организму для отдыха нужно переключение, иногда даже с одной работы на другую. Жестких рамок по времени нет, это все индивидуально. Отдых – это именно смена деятельности. Очень много психологических исследований на этот счет. Кто-то путешествует, кто-то лежит на диване, это дает ощущение полноценного отпуска. Если вы до этого носились, бегали, то можно и полежать, - заключил собеседник НСН.
«Втягивание» в рабочий процесс после отпуска займет от двух до пяти дней, рассказал социальный психолог Алексей Рощин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил, что покинул саммит G7 не ради прекращения огня на Ближнем Востоке
- В Брянской области сбили пять беспилотников ВСУ
- Израиль заявил о ликвидации генерала КСИР Али Шадмани
- Хоккейная сборная Франции заменила команду России на Олимпиаде
- В Киеве после взрывов повреждены объекты критической инфраструктуры
- Шри-Ланка сохранит бесплатные визы для туристов из России
- Шойгу по поручению Путина вновь прибыл в Пхеньян
- СМИ: США могут передать Израилю противобункерные бомбы
- Шри-Ланку в 2025 году посетили свыше 111 тысяч россиян
- Трое взрослых и двое детей погибли при пожаре в Королеве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru