Эстония запретила импорт изобутана из России и Белоруссии

Введённый запрет он пояснил тем, что после декабрьского запрета Евросоюза импорт СПГ из РФ и Белоруссии якобы продолжился, но уже под видом бутана.

«Решение принято в рамках национальных эстонских санкций, но мы также добиваемся этого на уровне Евросоюза», - заключил министр.

Ранее Евросоюз запретил импорт в страны объединения нефтепродуктов из российской нефти, сообщает RT.

