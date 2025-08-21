Эстония запретила импорт изобутана из России и Белоруссии

Власти Эстонии запретили ввоз в страну изобутана из России и Белоруссии. Об этом заявил глава МИД балтийской республики Маргус Цахкна.

Введённый запрет он пояснил тем, что после декабрьского запрета Евросоюза импорт СПГ из РФ и Белоруссии якобы продолжился, но уже под видом бутана.

«Решение принято в рамках национальных эстонских санкций, но мы также добиваемся этого на уровне Евросоюза», - заключил министр.

Ранее Евросоюз запретил импорт в страны объединения нефтепродуктов из российской нефти, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
