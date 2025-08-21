Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России

Россия передала Украине трёх детей в рамках процесса воссоединения семей Зеленский назвал страны, где возможно проведение переговоров 33 человека остаются в больницах после ЧП в Шиловском районе Рязанской области Полицейские проводят плановые учения в нескольких районах Волгоградской области Движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией открыто Полёт мышей и мух в космос проходит штатно