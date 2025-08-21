Лавров назвал присутствие иностранных войск на Украине неприемлемым для России

Инициатива европейских стран по размещению своих военных на Украине является «иностранной интервенцией». Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Лавров назвал гарантии безопасности Украине без участия РФ «путем в никуда»

По его словам, присутствие западных войск на Украине абсолютно неприемлемо для России.

«И я очень надеюсь, что те, кто такие планы вынашивает... пытаются просто привлечь к себе внимание», - заключил министр.

Ранее президент Чехии Петр Павел допустил размещение на Украине чешских миротворцев, сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости
