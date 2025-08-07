Ученые из Стэнфордского и Лейденского университетов ранее выяснили, что даже пребывание на природе до 15 минут существенно улучшает психическое здоровье горожан. Специалисты провели 449 исследований и установили, что сидение на лавочке в парке помогает справиться с негативными эмоциями лучше, чем активные занятия. Результаты исследования представлены в издании Nature Cities. Резенова уточнила, что созерцание природы успокаивает дыхание и исключает спешку.

«Когда мы замедляемся и начинаем успокаивать свое дыхание, это состояние приводит нас в точку ноля, спокойствия. Я не биолог и не физиолог, но предположу, что с этим замедлением восстанавливаются и биологические процессы в организме. Спокойное дыхание – наша база. Когда на природе мы созерцаем и никуда не торопимся, начинаем замечать жизнь. Я много работаю с детьми и подростками - они начинают мечтать, когда останавливаются и занимаются ничегонеделанием. Появляется возможность подумать: «А чего я на самом деле хочу?». Когда мы куда-то торопимся и спешим, в этом процессе нет места покою, только тревога», - заявила она.