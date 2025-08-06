Ранее лидер и вокалист панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов описал в своих соцсетях тяготы рокерской жизни. По его словам, работая рок-звездой, приходится трудиться без выходных, суббота и воскресенье проходят в концертной деятельности, а среди недели невозможно встретиться с друзьями, если они работают по стандартному графику 5/2. Старцев согласился с тем, что выступления и поездки довольно легко могут превратиться в тяжелую рутину.

«Работа рок-музыканта, безусловно, может превратиться в рутину, особенно когда график становится перегруженным и предсказуемым. Несмотря на то, что кажется, что жизнь рок-звезды - это постоянный праздник, на самом деле за яркими моментами выступлений часто стоят тяжелые труды репетиций, поездок и разного рода организационных задач. Эта рутина может угнетать, особенно если теряется ощущение творческого вдохновения и радости от музыки. Я сам неоднократно проходил эмоциональное выгорание», - рассказал собеседник НСН.