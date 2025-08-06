Вокалист NAGART дал совет музыкантам по борьбе с выгоранием

Дмитрию «Соколу» Соколову стоит пересмотреть график и найти хобби, чтобы не растерять здоровье и вдохновение, сказал НСН вокалист группы NAGART Александр Старцев.

Вокалист группы NAGART Александр Старцев признался НСН, что неоднократно сталкивался с эмоциональным выгоранием, потому выработал несколько правил, которые позволяют избежать этого истощающего состояния. По его словам, чрезмерно загруженной график приводит к потере вдохновения, что недопустимо для музыкантов.

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Ранее лидер и вокалист панк-группы «Йорш» Дмитрий «Сокол» Соколов описал в своих соцсетях тяготы рокерской жизни. По его словам, работая рок-звездой, приходится трудиться без выходных, суббота и воскресенье проходят в концертной деятельности, а среди недели невозможно встретиться с друзьями, если они работают по стандартному графику 5/2. Старцев согласился с тем, что выступления и поездки довольно легко могут превратиться в тяжелую рутину.

«Работа рок-музыканта, безусловно, может превратиться в рутину, особенно когда график становится перегруженным и предсказуемым. Несмотря на то, что кажется, что жизнь рок-звезды - это постоянный праздник, на самом деле за яркими моментами выступлений часто стоят тяжелые труды репетиций, поездок и разного рода организационных задач. Эта рутина может угнетать, особенно если теряется ощущение творческого вдохновения и радости от музыки. Я сам неоднократно проходил эмоциональное выгорание», - рассказал собеседник НСН.
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По его словам, избежать выгорания поможет регулирование графика и погружение в новое хобби.

«Важно найти баланс: постараться организовать время, чтобы улавливать моменты для отдыха и восстановления. Если это возможно, стоит попробовать регулировать график, чтобы оставить время для уютных встреч с друзьями. Может быть, стоит обсудить с командой, как сделать туры менее интенсивными. Регулярные творческие паузы могут помочь избежать выгорания. Также нужно пробовать новые активности. Изучение новых увлечений помогает взглянуть на жизнь под другим углом и привнести разнообразие, что, в свою очередь, может повлиять на творчество и дать силы. Я, например, регулярно хожу в бассейн. Очень тонизирует. Важно помнить, что творчество требует не только энергии, но и вдохновения, поэтому забота о себе и своем здоровье - это необходимость, а не роскошь», - пояснил он.

Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» социальный психолог Алексей Рощин, в случае хронической усталости и депрессии нужно обязательно сменить деятельность, а не заставлять себя работать.

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ФОТО: соцсети группы NAGART
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