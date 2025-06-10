Психолог также выступила за совместное проживание пожилых пар в специализированном центре, чтобы они получали уход, их досуг был разнообразен, чрезмерная забота детей не делала их беспомощными и у них не возникало конфликтов от раздражения и скуки.

«Многие родители из тех семей, с кем довелось сталкиваться, боялись быть обузой. И, возможно, если действительно им будет представлен профессиональный уход, если будет компания, с кем можно поговорить, я бы, наверное, выступила за специализированные дома для людей преклонного возраста. Это для них лучше, чем просто сидеть в четырех стенах. Бывает, что дети начинают чрезмерно заботиться и таким образом ослабляют своих родителей, меняются с ними ролями. У пожилых родителей появляется упадническое настроение. Еще в молодости нужно учить людей, что стареть – это нормально, а у нас, к сожалению, вместо мудрости к старости часто накапливается много агрессии, озлобленности. Потому что на душе плохо, не подготовились к старости», - пояснила она.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что депрессией можно «заразиться» от партнера, так как в семье вырабатываются общие подходы к жизни и настроение.

