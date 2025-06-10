Психолог опровергла, что неженатые россияне меньше болеют
В России принято решать проблемы всей семьей, людям в браке проще справляться с трудностями, они получают поддержку, следят за здоровьем друг друга, поэтому женатые живут лучше, заявила НСН Надежда Резенова.
В российской ментальности ценится семейственность, поэтому, как показывает психологическая практика, людям в паре, в браке легче справиться со стрессом и эмоциональным напряжением. Об этом в беседе с НСН рассказала семейный психолог Надежда Резенова.
Неженатые меньше подвержены деменции и болезни Альцгеймера, сообщила китайская газета South China Morgen Post с ссылкой на американских ученых. По данным исследователей, вероятность этих заболеваний у них ниже в два раза. Утверждается, что те, кто не вступал в брак, испытывают меньше стресса, имеют более качественный сон и более эмоционально устойчивы. Резенова не согласилась с этой информацией.
«У меня идет сопротивление этой информации. Может быть, сейчас идут какие-то глобальные изменения в нашем российском менталитете, но для нас все-таки важна семейственность, культурные традиции. Наоборот со своими чувствами мы идем к близким, и когда мы получаем это соучастие, сопереживание, нам становится легче. Базовая поддержка всей семьи важна. Что касается здоровья, у наших отечественных мужей вообще есть специфика, пока совсем петух не клюнет, пока их не подтолкнешь, они не идут к врачу. Опять же важен менталитет страны. Надо все-таки понимать нашу российскую действительность», - рассказала она.
Психолог также выступила за совместное проживание пожилых пар в специализированном центре, чтобы они получали уход, их досуг был разнообразен, чрезмерная забота детей не делала их беспомощными и у них не возникало конфликтов от раздражения и скуки.
«Многие родители из тех семей, с кем довелось сталкиваться, боялись быть обузой. И, возможно, если действительно им будет представлен профессиональный уход, если будет компания, с кем можно поговорить, я бы, наверное, выступила за специализированные дома для людей преклонного возраста. Это для них лучше, чем просто сидеть в четырех стенах. Бывает, что дети начинают чрезмерно заботиться и таким образом ослабляют своих родителей, меняются с ними ролями. У пожилых родителей появляется упадническое настроение. Еще в молодости нужно учить людей, что стареть – это нормально, а у нас, к сожалению, вместо мудрости к старости часто накапливается много агрессии, озлобленности. Потому что на душе плохо, не подготовились к старости», - пояснила она.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что депрессией можно «заразиться» от партнера, так как в семье вырабатываются общие подходы к жизни и настроение.
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