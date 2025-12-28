Путин подписал закон о домовых чатах в MAX

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вводит обязательное взаимодействие управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) с жильцами многоквартирных домов через домовые чаты на платформе Мах. Порядок такого общения установит Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Путин подписал закон об учете службы добровольцем в пенсии силовиков

Документ также закрепляет новые требования к оформлению решений общего собрания собственников при избрании членов совета многоквартирного дома. Такие решения должны оформляться протоколом в соответствии с правилами, утверждёнными Минстроем, и подписываться, в том числе, вновь избранными членами совета.

Кроме того, Минстрой определит порядок и сроки составления актов приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Закон предоставляет общему собранию собственников право принять решение о совместном исполнении полномочий председателя совета дома вместе с его членами.

Ещё одно важное нововведение - замена обязательного квалификационного экзамена для руководителей управляющих компаний на независимую оценку квалификации.

Ранее Путин подписал закон об учете службы добровольцем в пенсии силовиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Сайт Кремля
ТЕГИ:ЗаконПутинРоссия

