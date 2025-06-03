Сябитова назвала хайпом идею Собчак запретить брак до 30 лет
Каждый мужчина развивается индивидуально, однако инфантильная молодежь действительно идет в ЗАГС позднее, заявила НСН Роза Сябитова.
Мужчин не стоит торопить с созданием семьи — они приходят к этому решению сами, но кто-то раньше, а кто-то позже. Об этом рассказала в беседе с НСН ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.
Мужчинам стоит запретить вступать в брак до 30 лет — с таким заявлением выступила журналистка Ксения Собчак в своем личном Telegram-канале. По ее словам, большинство представителей сильного пола еще слишком юные и незрелые для такого серьезного решения. Эксперт не согласилась с такой резкой позицией.
«Это стандартный хайп, могу сказать об этом как профессионал. Я сваха с тридцатилетним стажем, у меня есть своя статистика. Возраст не влияет на готовность мужчины жениться или создать семью. Само понятие семьи — это совместное имущество и дети, так как потомство где-то должно жить, поэтому люди и сходятся. К нам приходили на программу молодые ребята до 30 лет, которые воевали на СВО. С ними очень приятно общаться — они давно готовы создавать семью у них есть и ответственность, и желание, они понимают, для чего это делать. Ко мне приходили в агентство 50-летние мужчины, которые позиционировали себя женихами, но готовности было ноль. Тут все индивидуально: есть мужчины, которые хотят семью и которые не хотят. Современная молодежь, хотя и считается сейчас в большинстве своем инфантильной, но это не значит, что они не готовы, они просто вступят в брак позже», — отметила Сябитова.
Она подчеркнула, что возраст создания семьи различный для каждого поколения, а сейчас наступили совсем другие времена.
«У каждого поколения свои особенности. Есть мудрое изречение: трудные времена создают сильных людей, сильные люди создают хорошие времена, хорошие времена создают слабых людей, а слабые люди создают трудные времена. Поколение моих родителей и мое пережили тяжелое время и создали комфортную жизнь для наших детей. Мы думали только о том, чтобы они не жили как мы. Они выросли в хороших условиях и хотят путешествовать, поэтому понятие самой семьи, то есть объединение, просто отодвигается, но природа возьмет свое. Это выбор каждого человека и родителей. Я имею ввиду, что семья и рождение детей имеют природные ограничения. Если вы хотите троих детей в будущем, то их надо пораньше родить — есть медицинские показания для женщин и мужчин. Это выбор каждого человека и воспитание. Не каждые родители правильно учат своих детей или дают не те наставления. Все повзрослеют, но в каком это возрасте будет — все индивидуально. Есть время разбрасывать камни, есть время собирать камни», — резюмировала собеседница НСН.
Ранее Сябитова отметила в разговоре с НСН, что холостым мужчинам, живущим в России, повезло, так как они остаются востребованными женихами почти до самой смерти.
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