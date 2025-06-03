Мужчин не стоит торопить с созданием семьи — они приходят к этому решению сами, но кто-то раньше, а кто-то позже. Об этом рассказала в беседе с НСН ведущая проекта «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

Мужчинам стоит запретить вступать в брак до 30 лет — с таким заявлением выступила журналистка Ксения Собчак в своем личном Telegram-канале. По ее словам, большинство представителей сильного пола еще слишком юные и незрелые для такого серьезного решения. Эксперт не согласилась с такой резкой позицией.