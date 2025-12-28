Психолог рассказала, как реагировать на разоблачение Деда Мороза

Российские военные за минувшие сутки освободили четыре населенных пункта в ДНР и два - в Запорожской области

Израиль может провести ещё одну военную операцию в секторе Газа

Стоимость услуг стоматологов в будущем году в РФ вырастет от 20 до 100%

Во Франции на 92 году жизни умерла актриса Брижит Бардо