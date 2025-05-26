Психолог подтвердил, что депрессией можно «заразиться» от партнера
Психологи всегда узнают у своего пациента, какой у него партнер с точки зрения характера и настроения, заявил НСН Алексей Рощин.
Депрессией можно «заразиться» от партнера, так как в семье вырабатываются общие подходы к жизни и настроение, заявил НСН социальный психолог Алексей Рощин.
Группа ученых из Индии, Ирана, Италии и Великобритании выяснила, что депрессия и тревожность могут передаваться между людьми через микробы в полости рта — особенно через поцелуи. Об этом сообщает индийская газета Hindustan Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Exploratory Research and Hypothesis in Medicine. Спустя полгода выяснилось, что здоровые супруги, которые жили с партнерами с депрессией или тревогой, начали испытывать похожие проблемы. Рощин объяснил это чисто психологическими причинами.
«Такое вполне может быть по чисто психологическим причинам. Если люди живут долго вместе, у них вполне могут вырабатываться со временем общие подходы к жизни и даже общее настроение. Если человек изначально веселый и заводной, он постепенно и своего супруга делает таким. А если один из партнеров настроен минорно, склонен к депрессии, он постепенно и это передает и своему партнеру. Обычно настроение передается от более доминантного партнера. Это бессознательные реакции, мы подстраиваемся под того, с кем проводим больше времени. Поэтому дело не только в бактериях и поцелуях. Хотя, конечно, влияние бактерий тоже будем учитывать», - объяснил он.
Поэтому, по его словам, психологи всегда узнают у своего пациента, какой у него партнер с точки зрения характера и настроения.
«Влияет и выражение лица, и шутки вашего человека. Есть люди, которые не готовы давать ласку, обнимать, это тоже сказывается на настроении партнера. Если бы это были два сокамерника, ситуация была бы примерно такая же, общие реакции все равно вырабатываются. Психологи всегда узнают у своего пациента, какой у него партнер, насколько он депрессивный или радостный. При необходимости может быть проведена работа и с партнером», - добавил собеседник НСН.
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