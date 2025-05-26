«Такое вполне может быть по чисто психологическим причинам. Если люди живут долго вместе, у них вполне могут вырабатываться со временем общие подходы к жизни и даже общее настроение. Если человек изначально веселый и заводной, он постепенно и своего супруга делает таким. А если один из партнеров настроен минорно, склонен к депрессии, он постепенно и это передает и своему партнеру. Обычно настроение передается от более доминантного партнера. Это бессознательные реакции, мы подстраиваемся под того, с кем проводим больше времени. Поэтому дело не только в бактериях и поцелуях. Хотя, конечно, влияние бактерий тоже будем учитывать», - объяснил он.

Поэтому, по его словам, психологи всегда узнают у своего пациента, какой у него партнер с точки зрения характера и настроения.

«Влияет и выражение лица, и шутки вашего человека. Есть люди, которые не готовы давать ласку, обнимать, это тоже сказывается на настроении партнера. Если бы это были два сокамерника, ситуация была бы примерно такая же, общие реакции все равно вырабатываются. Психологи всегда узнают у своего пациента, какой у него партнер, насколько он депрессивный или радостный. При необходимости может быть проведена работа и с партнером», - добавил собеседник НСН.

Танцы повышают самооценку, а уверенные в себе люди более стрессоустойчивые, сказала ранее психолог Екатерина Каталина «Радиоточке НСН».

