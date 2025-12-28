Никита Михалков отказался назвать имя друга, облившего Владимира Путина вином

В документальном фильме «Никита Михалков» на телеканале «Россия» Владимир Путин вспомнил случай, когда один из друзей режиссёра случайно облил его вином. Глава государства отметил, что виновник очень извинялся и даже пообещал полностью отказаться от алкоголя. Президент тогда в шутку заметил, что тот всё-таки не сдержал слово и продолжает выпивать, но в разумных пределах.

В программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» журналист Павел Зарубин спросил Михалкова, кто именно был тем неосторожным гостем. Режиссёр, смеясь, отказался отвечать, пояснив, что если даже президент не назвал имя, то он тем более не имеет права «сдавать» друга.

Михалков также поделился воспоминаниями о реакции присутствовавших. По его словам, директор Росгвардии Виктор Золотов, стоявший позади, произнёс очень характерную русскую фразу. Сам же президент отреагировал спокойно и с юмором и когда виновник предложил купить новую рубашку, Путин ответил, что у него есть рубашки и в этом нет необходимости.

