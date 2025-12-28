Путин подписал закон об учете службы добровольцем в пенсии силовиков

Нововведение касается работников МВД, ФСИН, Росгвардии и ФССП. Теперь в выслугу лет, необходимую для получения пенсии, будут включаться сроки службы в добровольческих формированиях. Право на такую пенсию возникнет при общей выслуге не менее 20 лет, с учётом времени, проведённого в качестве добровольца.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Граждане, которые были исключены из добровольческих формирований до этой даты, смогут подать заявление о назначении пенсии или о пересчёте её размера начиная со дня вступления закона в действие.

Ранее в Госдуме заявили, что пенсия работающих пенсионеров в 2026 году проиндексируют дважды, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».