Александра Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сбили с ног во время товарищеского хоккейного матча его команды против сборной Брестской области. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал Shot.

Пресс-секретарь: Лукашенко накануне инаугурации рубил дрова и играл в хоккей

Как следует из видео, 71-летнего главу государства случайно сбил с ног партнёр по команде — бывший игрок сборной Белоруссии и экс-нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Ярослав Чуприс. Хоккеист двигался спиной вперёд и не заметил президента. Чуприс немедленно отбросил клюшку, помог Лукашенко подняться и извинился.

Матч завершился вничью со счётом 5:5. Решающую шайбу за секунду до финальной сирены забросил сын президента Николай Лукашенко.

Ранее капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил Лукашенко джерси со своим автографом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
