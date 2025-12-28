В России в 2025 году запретили 26 новых наркотиков и сильнодействующих веществ

Перечень наркотиков, полностью запрещённых к обороту, пополнился рядом синтетических каннабиноидов и опиоидов. Отдельным постановлением на 22 позиции увеличен список прекурсоров - веществ, используемых для производства наркотиков. Для всех новых позиций установлены значительные, крупные и особо крупные размеры, определяющие меру уголовной ответственности.

В список сильнодействующих и ядовитых веществ включены новые формулы анаболических стероидов и психостимуляторов, часто применяемых в качестве допинга. Кроме того, расширен перечень психотропных веществ с ограниченным оборотом, которые допускаются к использованию, например, в медицинских целях под строгим контролем.

Незаконный оборот наркотических средств подпадает под статью 228 УК РФ и может повлечь до 15 лет лишения свободы при особо крупном размере. За сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ предусмотрена ответственность по статье 234 УК РФ - до восьми лет заключения в случае совершения преступления организованной группой в крупном размере.

Ранее в Японии задержали актера Джереми Харриса за контрабанду наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».