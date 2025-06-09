Психолог поспорила с депутатом насчет «цифрового воздержания» в семьях
Залог долгих и счастливых отношений - поиск интересного досуга, отдых и желание узнать друг друга лучше, сказала НСН Екатерина Каталина.
Если в паре доверительное взаимодействие, есть общие интересы, активный досуг, совпадение во взглядах на жизнь, интернет не так уж пагубно влияет на яркость совместного времени, сказала в эфире НСН психолог Екатерина Каталина.
Современные молодые пары все реже задумываются о создании большой семьи, предпочитая проводить свободное время в гаджетах и социальных сетях, заявил «Абзацу» депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, для решения проблемы стоит ограничивать доступ в интернет ячейкам общества без детей. Депутат отметил, что речь идет не о полном запрете, а о так называемом "цифровом воздержании" в ночные часы, например, в промежуток с 23:00 до 02:00. Каталина отметила, что причиной отсутствия близости между партнерами и возникающих конфликтов является не интернет.
«Действительно, проблема чрезмерного пребывания онлайн довольно распространенная и может повлиять на отношения, охладить их. Но если в паре доверительное взаимодействие, есть общие интересы, активный досуг, совпадение во взглядах на жизнь, интернет не так уж и влияет на яркость совместного времени. Среди причин, которые могут негативно повлиять на уровень страсти в отношениях, можно выделить: конфликты из-за несовпадения во взглядах на совместное будущее, разногласия в быту, финансовые вопросы и разные цели. Также причиной конфликтов могут быть разные темпераменты и предпочтения, выгорание на работе, концентрация на рутине и отсутствие ярких впечатлений в жизни. Все эти причины могут приводить к тому, что время, которое пара могла бы провести друг с другом, партнеры проводят по отдельности, «сбегая» от проблем в интернет или компьютерные игры», - сказала собеседница НСН.
По ее словам, ограничения интернета не помогут устранить психологические проблемы .
«Решит ли эти проблемы ограничение связи? Возможно, в некоторых семьях такие меры и будут полезны, но психологических причин они не устранят. Работы и рутины меньше не станет, взаимопонимание само по себе появиться также не может. Вопросы страсти и близости индивидуальны, и решение таких проблем должно оставаться за конкретными людьми. Поиск интересного досуга, отдых и желание узнать друг друга лучше - залог долгих и счастливых отношений. Если самостоятельно найти гармонию не получается, пара может обратиться к психологу: очень часто это помогает обрести рецепт семейного счастья», - заключила эксперт.
Ранее социальный психолог Алексей Рощин заявил НСН, что депрессией можно «заразиться» от партнера, так как в семье вырабатываются общие подходы к жизни и настроение.
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