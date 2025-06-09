Психолог поспорила с депутатом насчет «цифрового воздержания» в семьях

Современные молодые пары все реже задумываются о создании большой семьи, предпочитая проводить свободное время в гаджетах и социальных сетях, заявил «Абзацу» депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его словам, для решения проблемы стоит ограничивать доступ в интернет ячейкам общества без детей. Депутат отметил, что речь идет не о полном запрете, а о так называемом "цифровом воздержании" в ночные часы, например, в промежуток с 23:00 до 02:00. Каталина отметила, что причиной отсутствия близости между партнерами и возникающих конфликтов является не интернет.

«Действительно, проблема чрезмерного пребывания онлайн довольно распространенная и может повлиять на отношения, охладить их. Но если в паре доверительное взаимодействие, есть общие интересы, активный досуг, совпадение во взглядах на жизнь, интернет не так уж и влияет на яркость совместного времени. Среди причин, которые могут негативно повлиять на уровень страсти в отношениях, можно выделить: конфликты из-за несовпадения во взглядах на совместное будущее, разногласия в быту, финансовые вопросы и разные цели. Также причиной конфликтов могут быть разные темпераменты и предпочтения, выгорание на работе, концентрация на рутине и отсутствие ярких впечатлений в жизни. Все эти причины могут приводить к тому, что время, которое пара могла бы провести друг с другом, партнеры проводят по отдельности, «сбегая» от проблем в интернет или компьютерные игры», - сказала собеседница НСН.