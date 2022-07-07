В России увеличилось число детских суицидов и их попыток

Число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, а число повторных попыток на 92,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год.

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По ее словам, согласно данным СК РФ в 2021 году число детских самоубийств выросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом. При этом омбудсмен приводит и статистику Росстата, которая показывает меньшее число случаев детских самоубийств.

Львова-Белова подчеркнула, что данные СК по этой теме являются более полными, потому что учитывают не только явные случаи самоубийства, но и те, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел.

Ранее в Москве выпускник школы свел счеты с жизнью за два месяца до рождения своего ребенка, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:СуицидРоссия
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