В России увеличилось число детских суицидов и их попыток
Число попыток суицида среди несовершеннолетних за последние три года увеличилось почти на 13%, а число повторных попыток на 92,5%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за 2021 год.
По ее словам, согласно данным СК РФ в 2021 году число детских самоубийств выросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом. При этом омбудсмен приводит и статистику Росстата, которая показывает меньшее число случаев детских самоубийств.
Львова-Белова подчеркнула, что данные СК по этой теме являются более полными, потому что учитывают не только явные случаи самоубийства, но и те, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел.
Ранее в Москве выпускник школы свел счеты с жизнью за два месяца до рождения своего ребенка, сообщает РИА ФАН.
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