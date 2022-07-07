В России увеличилось число детских суицидов и их попыток

По ее словам, согласно данным СК РФ в 2021 году число детских самоубийств выросло на 37,4% по сравнению с 2020 годом. При этом омбудсмен приводит и статистику Росстата, которая показывает меньшее число случаев детских самоубийств.

Львова-Белова подчеркнула, что данные СК по этой теме являются более полными, потому что учитывают не только явные случаи самоубийства, но и те, которые были выявлены в ходе расследования уголовных дел.

Ранее в Москве выпускник школы свел счеты с жизнью за два месяца до рождения своего ребенка, сообщает РИА ФАН.

