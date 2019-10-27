Психиатр предложил вывести психологов из штата школ
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН рассказал, что нужно для профилактики подростковой агрессии.
Сотрудники Федерaльной службы безопaсности России зaдержaли 18-летнего студентa подмосковного aгрaрного колледжa. Молодой человек, по предвaрительным дaнным, готовил мaссовое убийство в учебном зaведении. Об этом сообщaет издaние Baza.
По дaнным следствия, подозревaемый собирaлся прийти с пистолетом в колледж утром 29 октября и устроить тaм рaсстрел. При этом к преступлению студент готовился целый год. Своим примером для подрaжaния подозревaемый избрaл «керченского стрелкa» Влaдислaвa Росляковa.
Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН перечислил наиболее частые причины, которые толкают подростков к расправе над сверстниками и преподавателями, и обратил внимание на масштабность проявления агрессии у несовершеннолетних.
«Мы каждый год и не по одному разу сталкиваемся с актами агрессии у подростков – менее или более массовыми. Так происходит не только у нас, во всем мире! Причины могут быть самыми разнообразными. Это может быть психическая патология, которая манифестирует в подростковом возрасте, становится наиболее актуальной в этот период. Еще одна причина – конфликтная ситуация в семье, школе, в референтной группе, к которой тянется подросток», - отметил эксперт.
Анатолий Северный убежден, что для предотвращения массовых убийств, стрельбы и других проявлений агрессии в учебных заведениях требуется иной подход к поддержке и защите детей и семьи.
«Надо коренным образом менять психологическую службу, которая в школе сейчас занимается, по сути, обслуживанием интересов администрации, а не имеет возможности заниматься собственно детьми. Когда один-два психолога на тысячу-полторы детей – это совершенно несерьезно. Нужна независимая социально-психологическая служба, которая будет находиться вне стен учреждения образования, и сможет заниматься поддержкой семьи и детей. Только при смене системы можно говорить о рациональном подходе к профилактике детских преступлений», - заявил психолог.
Ранее заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН рассказал , какими методами можно искоренять в школах буллинг и дискриминацию.
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