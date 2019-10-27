Психиатр предложил вывести психологов из штата школ

Президент Ассоциации детских психиатров и психологов Анатолий Северный в эфире НСН перечислил наиболее частые причины, которые толкают подростков к расправе над сверстниками и преподавателями, и обратил внимание на масштабность проявления агрессии у несовершеннолетних.

«Мы каждый год и не по одному разу сталкиваемся с актами агрессии у подростков – менее или более массовыми. Так происходит не только у нас, во всем мире! Причины могут быть самыми разнообразными. Это может быть психическая патология, которая манифестирует в подростковом возрасте, становится наиболее актуальной в этот период. Еще одна причина – конфликтная ситуация в семье, школе, в референтной группе, к которой тянется подросток», - отметил эксперт.