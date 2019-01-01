Психологи не помогут. Откуда в России берутся «школьные стрелки»?

В Казани задержан школьник, зашедший в класс с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Ранее СМИ сообщали о захвате юношей заложников, однако позже правоохранители опровергли информацию. Как отмечается на сайте МВД по республике, школьник зашёл в кабинет русского языка и, сев за стол учителя, достал оружие. Никаких требований при этом он не выдвигал. Позже у юноши случилась истерика, в данный момент с ним работают психологи.

За последние годы подобные инциденты в школах и колледжах России перестали быть редкостью. Так, расправа, учинённая студентом политехнического колледжа в Керчи в октябре 2018 года, стала самой массовой в истории нападений на образовательные учреждения учащимся: в ней погиб 21 человек, включая предполагаемого нападавшего, пострадали более 60 человек. Причины трагедии в каждом случае индивидуальны, и бремя ответственности лежит на всех причастных, заметил в эфире НСН заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов.

«Здесь играет роль всё понемногу. В каждом конкретном случае нужно разбираться: что-то недоработка учителей, что-то родителей — воспитание. И меньше всего виновата охрана — раз его в данном случае быстро сумели скрутить, то какие могут быть претензии к любой такой службе?», — обратил внимание собеседник НСН.