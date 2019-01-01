Расстрел за джинсы. Педагог о мотиве «керченского стрелка»

Мотивом Владислава Рослякова, утроившего бойню в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 года, было его унижение «на основе разного имущественного положения». Об этом сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время лекции во Всероссийском государственном университете юстиции (Москва), передает regnum.ru. Он уточнил, что юноша терпел «постоянное унижение» от своих одногруппников из-за того, что носил не американские джинсы, а их подделки. В результате учащийся, по словам Басрыкина, посмотрел в интернете, как подобная стрельба устраивается в американских школах, и пошел на преступление.

Постоянное унижение — это очень вероятный мотив взрыва гнева у подростков, заявил в эфире НСН заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург.

«Я охотно верю в то, что причиной такой фрустрации, взрыва агрессии может быть унижение. Это вопрос воспитания, толерантности или по-русски «великодушия». Надо формировать у детей эмпатию — умение чужую беду принимать как собственную. Если школа наполнена интересными, веселыми, душевными делами, дети не обращают внимания на то, кто как одет. А если кроме муштры и уроков ничего нет, то и возникают такие ситуации. Мы имеем дело с очень невротизированным поколением. По данным Союза педиатров, сейчас абсолютно здоровы в России 12,5% учащихся. На первом месте стоит психоневрология», — уверен он.