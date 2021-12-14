«Прямая дорога к реабилитологу»: Врач подтвердил, что COVID-19 вызывает преждевременное старение
Врач Юрий Конев заявил, что реабилитация вряд ли поможет полностью восстановить здоровье, но позволит уменьшить нанесенный ему ущерб.
Любые воспалительные процессы вызывают преждевременное старение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.
Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные для процесса старения. Конев отметил, что «она не сказала ничего нового».
«Вероника Игоревна немного преувеличила. Всем давно известно, что любой воспалительный процесс, тем более хронический, ускоряет процессы старения. Борьба с коронавирусом, особенно с его тяжелыми проявлениями – это и есть борьба с преждевременным старением, которое, она, очевидно, имела в виду», - подчеркнул он.
Конев посоветовал обратиться к гериатру – врачу, занимающемуся особенностями болезней старости.
«У нас пока нет ковидолога. Хотя тех, кто уже почти два года работает с коронавирусом, можно было бы назвать ковидологом, но это будет очень узкая специальность. А так еще есть методы реабилитации. Ковид все равно наносит какой-то ущерб организму и его системам», - заявил он.
Врач также напомнил симптомы коронавируса.
«Сначала говорилось о поражении легких, потом – сердечно-сосудистой системы. Теперь еще – сосудистой системы головного мозга, почек, печени и так далее. Может даже развиваться афония – полное отсутствие голоса. Постепенно открываются новые очаги повреждения. Реабилитация, конечно, вряд ли поможет полностью вернуться к здоровью, но позволит уменьшить нанесенный ущерб. Сейчас немалые деньги вкладываются в это, потому что число переболевших и людей с осложнениями растет. А вообще-то после тяжелых форм ковида всем прямая дорога к реабилитологу», - заключил Конев.
Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что штамм «Омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли защитит организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.
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