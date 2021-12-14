«Прямая дорога к реабилитологу»: Врач подтвердил, что COVID-19 вызывает преждевременное старение

Врач Юрий Конев заявил, что реабилитация вряд ли поможет полностью восстановить здоровье, но позволит уменьшить нанесенный ему ущерб.


Любые воспалительные процессы вызывают преждевременное старение. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил врач-геронтолог, профессор Юрий Конев.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что коронавирус провоцирует и ускоряет перестройки организма, характерные для процесса старения. Конев отметил, что «она не сказала ничего нового».

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«Вероника Игоревна немного преувеличила. Всем давно известно, что любой воспалительный процесс, тем более хронический, ускоряет процессы старения. Борьба с коронавирусом, особенно с его тяжелыми проявлениями – это и есть борьба с преждевременным старением, которое, она, очевидно, имела в виду», - подчеркнул он.

Конев посоветовал обратиться к гериатру – врачу, занимающемуся особенностями болезней старости.

«У нас пока нет ковидолога. Хотя тех, кто уже почти два года работает с коронавирусом, можно было бы назвать ковидологом, но это будет очень узкая специальность. А так еще есть методы реабилитации. Ковид все равно наносит какой-то ущерб организму и его системам», - заявил он.

Врач также напомнил симптомы коронавируса.

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«Сначала говорилось о поражении легких, потом – сердечно-сосудистой системы. Теперь еще – сосудистой системы головного мозга, почек, печени и так далее. Может даже развиваться афония – полное отсутствие голоса. Постепенно открываются новые очаги повреждения. Реабилитация, конечно, вряд ли поможет полностью вернуться к здоровью, но позволит уменьшить нанесенный ущерб. Сейчас немалые деньги вкладываются в это, потому что число переболевших и людей с осложнениями растет. А вообще-то после тяжелых форм ковида всем прямая дорога к реабилитологу», - заключил Конев.

Ранее профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что штамм «Омикрон» будет иммунизировать людей, но вряд ли защитит организм от других вариантов коронавируса, поэтому следует надеяться только на вакцину.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
ТЕГИ:РеабилитацияЗаболеваниеВрачиКоронавирус
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