Депутат Останина призвала вакцинировать детей только в медучреждениях

Вакцинировать подростков необходимо только в медучреждениях, при наличии службы реанимации, заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН.

«Я подозреваю, что вакцинация подростков будет проходить в школах, никаких лицензий на право заниматься медицинской деятельностью никто спрашивать не будет. Что, в торговых центрах эти лицензии есть, что ли, сейчас? Делать это надо, особенно, что касается детей, только в медицинских учреждениях, только при наличии службы реанимации. Понимаете, это ребенок, у нас сколько случаев уже было, когда дети умирали на уроках физкультуры и так далее. Мне кажется, что Мурашко берет на себя большую ответственность», - отметила Останина.

Минздрав не ведет диалог с родительским сообществом по поводу предстоящей вакцинации подростков, ранее заявила Останина в пресс-центре НСН.

