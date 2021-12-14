В ФМБА предупредили об ускорении процессов старения из-за COVID-19

Коронавирусная инфекция провоцирует развитие процессов, характерных для старения. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе общего собрания Российской академии наук (РАН).

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«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — цитирует Скворцову РБК.

Глава ФМБА отметила, что для переболевших коронавирусом необходимы новые подходы к формированию восстановительного лечения.

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ТЕГИ:ЗдоровьеКоронавирусВероника Скворцова
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