В ФМБА предупредили об ускорении процессов старения из-за COVID-19

«COVID-19 провоцирует и ускоряет процессы, аналогичные перестройкам при старении. Эти изменения на первых этапах потенциально обратимы и могут быть скорректированы», — цитирует Скворцову РБК.

Глава ФМБА отметила, что для переболевших коронавирусом необходимы новые подходы к формированию восстановительного лечения.

