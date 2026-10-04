Дмитриев: Европе для выживания необходима российская энергия
Для выживания Европе необходима российская энергия. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки, совершенные ЕС в области энергетики, уже повлекли за собой серьезные последствия», - сказал он.
Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию одного из пользователей в Сети о росте цен на газ в Европе.
Дело в том, что к значительному удорожанию газа в регионе привел ближневосточный конфликт. Так, средние биржевые цены за март 2026 года выросли примерно на 60% по сравнению с февралем и превысили $600 за тысячу кубометров. В России не раз говорили о том, что отказ ЕС от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике, привел к удорожанию энергии и снижению конкурентоспособности.
Ранее Кирилл Дмитриев объявил о возможном перезапуске «Северного потока» вместе с ФРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В июле средняя зарплата в РФ превысила 150 тысяч рублей только в 7 регионах
- Шуваев: ВСУ целенаправленно ударили по жилым районам Белгорода
- Медведев объявил о риске превращения Армении в новую Украину
- Трамп выступил за отказ в США от перехода на зимнее время
- Пострадавший пилот Flydubai раскрыл подробности нападения
- Дмитриев: Европе для выживания необходима российская энергия
- В семье Кашпировского назвали истинную причину смерти телецелителя
- Опрос: Мужчины в России стали главными покупателями мерча по «Сумеркам»
- В Германии призвали избрать новым президентом женщину из восточных земель
- Сборная России разгромила Намибию в товарищеском матче