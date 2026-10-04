Дмитриев: Европе для выживания необходима российская энергия

Для выживания Европе необходима российская энергия. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки, совершенные ЕС в области энергетики, уже повлекли за собой серьезные последствия», - сказал он.