Дмитриев: Европе для выживания необходима российская энергия

Для выживания Европе необходима российская энергия. Об этом на своей странице в одной из соцсетей написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Зима близко. Как и предсказывалось, упорные идеологические ошибки, совершенные ЕС в области энергетики, уже повлекли за собой серьезные последствия», - сказал он.

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Таким образом Дмитриев прокомментировал публикацию одного из пользователей в Сети о росте цен на газ в Европе.

Дело в том, что к значительному удорожанию газа в регионе привел ближневосточный конфликт. Так, средние биржевые цены за март 2026 года выросли примерно на 60% по сравнению с февралем и превысили $600 за тысячу кубометров. В России не раз говорили о том, что отказ ЕС от российских энергоносителей нанес ущерб европейской экономике, привел к удорожанию энергии и снижению конкурентоспособности.

Ранее Кирилл Дмитриев объявил о возможном перезапуске «Северного потока» вместе с ФРГ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаРоссияГазЭнергетикаКирилл Дмитриев

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