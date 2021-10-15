«Провинциальное рвение». Антиковидные ограничения в России объяснили попыткой регионов выделиться
России не нужен общефедеральный локдаун, а проблема регионов - не в разгуле коронавируса, а в развале здравоохранения, сказала НСН Анна Орешкова.
В России нет необходимости вводить общефедеральный локдаун, а запреты в регионах являются «рвением» и следствием развала там медицины, сказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» адвокат по медицинским вопросам, врач-инфекционист Анна Орешкова.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала «непростой» ситуацию в стране с COVID-19, заверив при этом, что нет никаких оснований для общефедерального локдауна. Между тем, власти многих регионов ввели ограничительные меры.
«Оснований для введения общефедерального локдауна нет точно, потому что школы открыты, институты открыты, дети учатся очно, и слава Богу. Открывается авиасообщение с большим количеством стран, но в то же время мы говорим о локдауне. Получаются противоречивые ходы», - сказала Орешкова.
По ее мнению, ограничительные меры в регионах также не всегда оправданы.
«Региональные власти – сами себе хозяева, и, мне кажется, что это больше «рвение», а не по разуму. Они хотят выделиться, но не тем. Если только там не здравоохранение в плачевном состоянии, а мы понимаем, что ограничения вводятся только по тому, что просто не справляется здравоохранение. Сначала его развалили, а теперь оно не справляется», - пояснила медицинский адвокат.
При этом Орешкова допустила, что Москва может «повторить» за регионами.
«Может быть еще такой вариант, что это идет от регионов, Москва не первая начала и присоединится, чтобы людей не выводить», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 14 октября, что столица будет продолжать «полноценную жизнь». При этом он не исключил возможности введения краткосрочных мер и ограничений.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что полноценный локдаун России вряд ли грозит.
Со своей стороны, доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский сказал НСН, что локдаун в России может быть введен, если заболеваемость COVID-19 продолжит расти.
15 октября в России вновь обновились антирекорды по количеству заболевших и умерших от коронавируса. За минувшие сутки в стране подтвердили 32 196 новых случаев заражения и 999 летальных исходов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,9 млн+32 196 / сут.
Умерли
221 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+22 268 / сут.
- Тунис смягчит ограничения для привитых туристов
- В Калмыкии «Пятерочка» снизила цены на морковь и капусту после предупреждения ФАС
- Власти Мурманской области ужесточили ограничения по коронавирусу
- Эксперт предсказал подорожание нефти до $100 за баррель
- В России срок предоставления результата теста на COVID сократили до 24 часов
- Обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет ввели в Иркутской области
- В Госдуме назвали главную цель переписи населения
- Родителей в России хотят начать наказывать за курящих детей
- СМИ: США в ноябре откроют границы для полностью вакцинированных туристов
- Установлены все участники конфликта на станции метро «Текстильщики»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru