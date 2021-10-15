«Провинциальное рвение». Антиковидные ограничения в России объяснили попыткой регионов выделиться

«Оснований для введения общефедерального локдауна нет точно, потому что школы открыты, институты открыты, дети учатся очно, и слава Богу. Открывается авиасообщение с большим количеством стран, но в то же время мы говорим о локдауне. Получаются противоречивые ходы», - сказала Орешкова.

По ее мнению, ограничительные меры в регионах также не всегда оправданы.

«Региональные власти – сами себе хозяева, и, мне кажется, что это больше «рвение», а не по разуму. Они хотят выделиться, но не тем. Если только там не здравоохранение в плачевном состоянии, а мы понимаем, что ограничения вводятся только по тому, что просто не справляется здравоохранение. Сначала его развалили, а теперь оно не справляется», - пояснила медицинский адвокат.

При этом Орешкова допустила, что Москва может «повторить» за регионами.

«Может быть еще такой вариант, что это идет от регионов, Москва не первая начала и присоединится, чтобы людей не выводить», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 14 октября, что столица будет продолжать «полноценную жизнь». При этом он не исключил возможности введения краткосрочных мер и ограничений.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» высказал мнение, что полноценный локдаун России вряд ли грозит.