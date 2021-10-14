«Цифры очень тревожные». Вирусолог не исключил локдаун в России
Алексей Аграновский рассказал НСН, что заболеваемость COVID-19 растет, а в группе риска по-прежнему остаются люди старшего возраста и страдающие хроническими заболеваниями.
Если заболеваемость COVID-19 продолжит расти, то в России будет объявлен карантин. Этого не исключил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
За последние сутки в России зафиксированы максимальные с начала года 31 299 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Кроме того достигнут антирекорд по летальным исходам с начала пандемии — 986 человек.
«Цифры очень тревожные. Вполне вероятно, что при дальнейшем росте заболеваемости и смертности меры карантина примут. Никто этого не хочет, но придется», — сказал он.
По словам ученого, только вакцинация поможет не заразиться или перенести заболевание в легкой форме. В группе риска по-прежнему остаются люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания.
«”Спутник V” снижает риск заболеть в шесть раз, попасть в больницу или умереть — в 15 раз. У тех, кто привился, заболевание не наступит или пройдет в легкой форме. Непривитые не защищены. Сейчас доминирует штамм “дельта”, который может заражать детей и подростков. Но в группе самого высокого риска по-прежнему остаются пожилые и страдающие хроническими заболеваниями. Чем слабее организм, тем тяжелее протекает COVID-19», — добавил Аграновский.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти будут вынуждены перейти к решительным мерам по борьбе с коронавирусом, если инфраструктура перестанет справляться с потоком больных.
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