«Цифры очень тревожные». Вирусолог не исключил локдаун в России

Если заболеваемость COVID-19 продолжит расти, то в России будет объявлен карантин. Этого не исключил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

За последние сутки в России зафиксированы максимальные с начала года 31 299 случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Кроме того достигнут антирекорд по летальным исходам с начала пандемии — 986 человек.

«Цифры очень тревожные. Вполне вероятно, что при дальнейшем росте заболеваемости и смертности меры карантина примут. Никто этого не хочет, но придется», — сказал он.