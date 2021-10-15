Матвиенко оценила возможность введения общефедерального локдауна

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — подчеркнула спикер СФ.

Матвиенко добавила, что вводить общероссийский локдаун нецелесообразно, так как это повлечет за собой «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил принятие жестких мер борьбы с коронавирусом, если больницы страны не будут справляться с пандемией и потоком пациентов, напоминает Ura.ru.

